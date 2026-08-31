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РФ атаковала дронами Киевщину: вспыхнул масштабный пожар (видео)
В Киевской области бушует масштабный пожар в результате атаки российских ударных дронов.
В Киевской области днем 31 августа возник масштабный пожар из-за атаки российских ударных дронов. По предварительной информации, враг попал в склады крупной торговой сети.
Как сообщают местные СМИ, попадание зафиксировано по составам торговой сети «Аврора».
Как предостерегают в КГГА, в Киеве возможно задымление из-за пожара в Бучанском районе. Из-за ветра дым может идти в сторону столицы. Специалисты советуют закрыть окна, меньше бывать на улице, пить больше воды и включить воздухоочиститель, если он есть.
Соучредитель сети «Аврора» Тарас Панасенко подтвердил уничтожение еще одного распределительного центра компании в Киевской области в результате сегодняшней вражеской атаки.
«Самое важное, что никто из наших сотрудников не пострадал, все наши коллеги находились в укрытии. Что касается других последствий атаки, сможем говорить позже», — отметил Панасенко.
Война в Украине — последние новости
Напомним, удар семью «Шахедами» 27 августа уничтожил логистический центр компании Roshen под Киевом, еще несколько дней назад обеспечивавший поставки продукции по всей стране. Появились видео с последствиями разрушения украинского бизнеса.
Также шесть человек пострадали от атаки на Киев 31 августа. Большинство из них ранены в селе Погребы.