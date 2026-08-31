РФ атаковала дронами Киевщину: вспыхнул масштабный пожар (видео)

Взрыв

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В Киевской области днем 31 августа возник масштабный пожар из-за атаки российских ударных дронов. По предварительной информации, враг попал в склады крупной торговой сети.

Как сообщают местные СМИ, попадание зафиксировано по составам торговой сети «Аврора».

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Как предостерегают в КГГА, в Киеве возможно задымление из-за пожара в Бучанском районе. Из-за ветра дым может идти в сторону столицы. Специалисты советуют закрыть окна, меньше бывать на улице, пить больше воды и включить воздухоочиститель, если он есть.

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Соучредитель сети «Аврора» Тарас Панасенко подтвердил уничтожение еще одного распределительного центра компании в Киевской области в результате сегодняшней вражеской атаки.

«Самое важное, что никто из наших сотрудников не пострадал, все наши коллеги находились в укрытии. Что касается других последствий атаки, сможем говорить позже», — отметил Панасенко.

Атака РФ на Киевщину / © соцмережі

Атака РФ на Київщину 31 серпня / © соцмережі

Атака РФ на Київщину 31 серпня / © соцмережі

Атака РФ на Київщину 31 серпня / © соцмережі

Дата публикации 17:10, 31.08.26 Количество просмотров 5 РФ устроила атаку дронами на Киевщине: возник масштабный пожар

Война в Украине — последние новости

Напомним, удар семью «Шахедами» 27 августа уничтожил логистический центр компании Roshen под Киевом, еще несколько дней назад обеспечивавший поставки продукции по всей стране. Появились видео с последствиями разрушения украинского бизнеса.

Также шесть человек пострадали от атаки на Киев 31 августа. Большинство из них ранены в селе Погребы.

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