После российской атаки в Киевской области ухудшилось качество воздуха: где наибольшая опасность

В Киевской области ухудшилось качество воздуха / © Днепр Оперативный

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В пяти населенных пунктах Киевской области — Иванкове, Вышгороде, Василькове, Обухове и Броварах — 31 августа зафиксировали временное ухудшение качества воздуха из-за вражеских обстрелов. Украинцев призывают закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщили в КГВА.

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В Киевской области ухудшилось качество воздуха после российской атаки: что делать

Данные из пунктов мониторинга свидетельствуют, что ключевым фактором загрязнения является мелкодисперсная пыль в умеренных объемах. У чувствительных к раздражению людей она может спровоцировать легкие трудности с дыханием.

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Пока ситуация не стабилизируется, специалисты рекомендуют придерживаться следующих мер:

закрыть окна в помещениях;

избегать длительного пребывания на улице, если есть такая возможность;

поддерживать водный баланс и пить больше жидкости;

включить домашний воздухоочиститель на полную мощность, если у вас есть такой прибор.

На остальных территориях области, где измеряют состояние атмосферного воздуха, превышений предельно допустимых норм химических или биологических веществ не обнаружили. Уровень гамма-излучения в Киевской области также полностью соответствует естественному фону.

На 31 августа круглосуточные измерения атмосферного воздуха проводят на 16 постах наблюдения. Они работают в городах Бровары, Белая Церковь, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Богуслав, Васильков, Ирпень, Вишневое, в поселках Иванков и Великая Дымерка, а также в селе Подгорцы Обуховского района.

Под Киевом разгорелся масштабный пожар: валит черный дым

Напомним, под Киевом в селе Погребы вспыхнул масштабный пожар на складских помещениях. Сначала в КГВА отмечали, что возгорание произошло в Деснянском районе столицы, однако позже уточнили, что центром является именно Погребы Киевской области. На место происшествия сразу отправились соответствующие службы.

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В соцсетях распространяется информация, что горят продуктовые склады компании АТБ, расположенные на границе города. Пока официального подтверждения от самой компании нет, а также неизвестно, связан ли этот пожар с угрозой БпЛА и воздушной тревогой, раздававшейся в столице.

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