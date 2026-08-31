Новая тактика террора: Россия мучает Киев непрерывными волнами реактивных дронов

ПВО Киева уничтожает вражеские дроны / © tsn.ua

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Россия перешла к новой опасной тактике ударов по столице Украины, запуская непрерывные волны ударных беспилотников в наиболее людные районы Киева. Постоянные воздушные тревоги, почти не умолкающие в течение дня, истощают горожан и держат город в непрерывном напряжении.

Об этом сообщает The New York Times.

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Запуск реактивных моделей дронов, которые передвигаются гораздо быстрее обычных БПЛА и попадают в цели в считанные секунды, заставил киевлян осознать: столица входит в новый, более непредсказуемый и опасный этап войны, которого не наблюдалось с первых недель полномасштабного вторжения.

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Трагедия в Оболонском районе

Обострение произошло в один из теплых выходных дней, когда жители пытались почувствовать хотя бы немного нормальной жизни. В субботу утром на Оболони во время очередной воздушной тревоги посетители отдыхали на летней террасе заведения See You Cafe.

Русский дрон попал в дерево в нескольких десятках метров от террасы. Ударная волна разбила стекла, вызвав панику среди людей. В результате взрыва погибла маленькая девочка — обломки пробили ей легкое.

Несмотря на разрушение и тяжелую психологическую атмосферу, уже в воскресенье кафе возобновило работу. Рядом с поврежденным заведением и обожженным деревом горожане создали стихийный мемориал из цветов и мягких игрушек.

Цель врага — хаос, запугивание и истощение

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, всего за четыре дня РФ выпустила по Украине около 1 500 дронов, целясь в:

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объекты энергетики и критическую инфраструктуру;

продуктовые склады и торговые центры;

жилые районы и гражданские объекты.

Официальные лица и жители убеждены, что целью очередной эскалации является подрыв морального духа общества, срыв учебного процесса в школах и нанесение вреда экономике.

Изменения в повседневной жизни киевлян

Тактика круглосуточных тревог существенно усложнила работу бизнеса. К примеру, торговые заведения вынуждены закрываться каждый раз во время сигнала опасности, прерывая работу по 5–6 раз в день.

Из-за опасности реактивных дронов и риска новых ракетных обстрелов некоторые семьи с детьми рассматривают возможность временного выезда в западные регионы Украины.

В то же время, большинство киевлян продолжает адаптироваться к новым условиям: люди следят за мониторинговыми каналами, ночуют в одежде и пытаются поддерживать ежедневную рутину, отмечая, что запугать столицу врагу не удастся.

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Напомним, в ВСУ раскрыли новую тактику РФ с применением реактивных дронов. Россия применяет психологический террор по образцу второй мировой войны, запуская реактивные дроны небольшими группами для создания непрерывной воздушной тревоги и истощения населения.

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