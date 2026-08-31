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- Киев
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"Своих трогать нельзя?": Чмут намекнул на виновных в трагедии в селе Мила, а в Fire Point взорвались оскорблениями
Тарас Чмут намекнул на вину «своих» в трагедии в селе Мила, где в результате российского удара по складу боеприпасов погибли десятки человек.
Российский удар по оборонному предприятию в селе Мила Киевской области привел к неожиданному публичному конфликту между руководителем благотворительного фонда «Повернись живым» Тарасом Чмутом и совладельцем компании Fire Point Денисом Штилерманом. Стороны обменялись острыми заявлениями в соцсетях.
Свои заявления Чмут и Штилерман опубликовали в соцсети X.
В сообщении Чмут напомнил о предыдущих событиях в Вишневом Киевской области, где оккупанты нанесли удар по складу боеприпасов. Тогда правоохранители начали уголовные производства, а затем руководителей государственных предприятий уволили и задержали.
«Будет ли подобная реакция на этот раз? Или если предприятие «своих», то «списываем на войну» и россиян? Потому что своих трогать нельзя«, — написал руководитель БФ „Повернись живым“.
В то же время он напрямую не упоминал в публикации ни Штиллермана, ни компанию Fire Point. Однако совладелец компании остро отреагировал на заявление Чмута.
«Вот ты негодяй и лжец. Как можно так распространять ложь!» — написал Штилерман.
Заметим, после атаки на село Мила Министерство обороны России принялось утверждать, что якобы там был поражен склад боеприпасов Fire Point. В заявлении было указано, что на территории объекта якобы хранились комплектующие и стартовые ускорители для дальнобойных дронов FP-1 и FP-2.
В то же время украинские власти официально не уточняли, какому именно предприятию принадлежали складские помещения, по которым россияне нанесли удар.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал ужасной халатностью и преступлением размещение складов боеприпасов Сил обороны в селе Мила на Киевщине, куда пришелся российский удар, повлекший за собой масштабную детонацию снарядов и дронов рядом с гражданскими. По словам президента, после подобного инцидента в Вишневом это совершенно недопустимо. Силовики уже получили ресурсы для тщательного расследования ситуации.
В результате удара по селу Мила погибли 38 человек, повреждения получили 225 частных домов, 14 многоэтажек, а также соцобъекты и предприятия. Продолжается разминирование и ликвидация последствий, после чего комиссии начнут фиксировать ущерб для выплаты компенсаций, а правительство планирует выделить средства из резервного фонда в помощь пострадавшим.