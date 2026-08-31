Более 1,5 тысяч дронов за четыре дня: Игнат раскрыл новую тактику ударов по Киеву

Игнат о новой тактике ударов по Киеву

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Российские войска несколько суток интенсивно атакуют Украину реактивными беспилотниками, причем ключевым вектором ударов остается Киев.

Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, существенная доля задействованных вражеских дронов — особенно во время дневных налетов — приходится именно на реактивные модели.

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Массированные удары реактивными дронами: в Воздушных силах объяснили новую тактику россиян по Киеву

Только за последние четыре дня противник выпустил более 1,5 тысячи дронов разных типов, из которых ориентировочно 800 были реактивными. По словам Игната, средний показатель уничтожения беспилотников держится на высоком уровне в 88–90%, но в случае с реактивными аппаратами этот процент несколько ниже.

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Главные причины — значительная скорость и возможность запуска сразу с многих направлений.

Масштаб применения таких разработок стремительно растет. В июле использование реактивных дронов выросло в пять раз по сравнению с июнем, а августовские показатели имеют все шансы обновить этот рекорд.

Кроме того, россияне чаще используют дроны «Бандероль», способные разгоняться до 600 км/ч. Для их нейтрализации украинские военные вынуждены использовать зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия и боевую авиацию с ракетами класса «воздух — воздух».

Изменение тактики преследует как психологическую, так и непосредственно практическую цель. Кроме давления на гражданское население столицы, агрессор целенаправленно охотится за объектами критической инфраструктуры, логистическими и почтовыми терминалами и торговыми центрами.

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Исследование обломков сбитых «Шахедов» свидетельствует о том, что дроны отправляют на фронт сразу с конвейера — отдельные экземпляры были изготовлены всего за две недели до запуска. При этом реактивные версии обходятся противнику значительно дороже стандартных моделей.

Зеленский объяснил, в чем цель новой тактики РФ

Напомним, Россия изменила тактику воздушных атак и пытается истощить Украину и ее граждан постоянными ударами беспилотников, в частности реактивными «Шахедами». Как заявил президент Владимир Зеленский, только за четыре дня РФ выпустила почти 1,5 тысячи дронов разных типов, из которых около 800 были реактивными. Последние являются самыми сложными целями, защиту от которых обеспечивает преимущественно боевая авиация.

Чтобы эффективно противодействовать угрозе, четыре украинских компании уже разработали дроны-перехватчики, один из которых показал наилучшие результаты. Зеленский призвал Минобороны и военных нарастить возможности перехвата, чтобы осенью довести уровень сбития дронов до более чем 90%.

Параллельно враг изменил тактику по отношению к Киеву, растягивая атаки небольшими группами БпЛА в течение всего дня вместо коротких массированных ударов. Целью этого является нарушение жизни города и постепенное истощение ресурсов ПВО и людей.

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