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- Киев
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Трагические последствия атаки в Киеве: трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Из шести пострадавших от удара РФ по столице, трое находятся в стационарах городских больниц в тяжелом состоянии.
Шесть человек пострадали от атаки на Киев 31 августа. Большинство из них ранены в селе Погребы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«Трое пострадавших находятся в стационарах городских больниц в тяжелом состоянии», — отметил Кличко.
Напомним, под Киевом, в селе Погребы, вспыхнул масштабный пожар — горят складские помещения. В соцсетях распространяется информация, горящие продуктовые склады компании АТБ, расположенные на границе города. Пока официального подтверждения от самой компании нет.
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