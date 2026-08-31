Трагические последствия атаки в Киеве: трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Пожар в Погребах / © скриншот с видео

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Шесть человек пострадали от атаки на Киев 31 августа. Большинство из них ранены в селе Погребы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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«Трое пострадавших находятся в стационарах городских больниц в тяжелом состоянии», — отметил Кличко.

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Напомним, под Киевом, в селе Погребы, вспыхнул масштабный пожар — горят складские помещения. В соцсетях распространяется информация, горящие продуктовые склады компании АТБ, расположенные на границе города. Пока официального подтверждения от самой компании нет.

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