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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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769
Время на прочтение
1 мин

Трагические последствия атаки в Киеве: трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Из шести пострадавших от удара РФ по столице, трое находятся в стационарах городских больниц в тяжелом состоянии.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Пожар в Погребах

Пожар в Погребах / © скриншот с видео

Шесть человек пострадали от атаки на Киев 31 августа. Большинство из них ранены в селе Погребы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Трое пострадавших находятся в стационарах городских больниц в тяжелом состоянии», — отметил Кличко.

Напомним, под Киевом, в селе Погребы, вспыхнул масштабный пожар — горят складские помещения. В соцсетях распространяется информация, горящие продуктовые склады компании АТБ, расположенные на границе города. Пока официального подтверждения от самой компании нет.

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