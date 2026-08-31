Муравьиный постапокалипсис: в Чернобыльском заповеднике насекомые выжили после масштабных пожаров (фото)

Муравьи в Чернобыле / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

Ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировали удивительное явление: после майских пожаров на выжженные территории массово возвращаются рыжие лесные муравьи.

Об этом сообщает Чернобыльский заповедник в Facebook.

Реклама

Первые выезды на места пожарищ демонстрировали удручающую картину, знакомую еще с 2020 года — «пятьдесят оттенков черного», слой рыжей хвои и почти полную экологическую пустоту. Тогда специалисты заметили лишь одиночные муравьи, восприняв это за случайность.

Реклама

Однако всего за месяц ситуация кардинально изменилась. Вместе с первой травой на пепелищах появилось огромное количество насекомых, что искренне удивило исследователей.

Огненная стихия является настоящей катастрофой для муравейников:

купола в основном состоят из горючих материалов и выгорают полностью, оставляя только воронки;

уничтожается вся кормовая база;

критически изменяются температура, влажность и микроклимат.

Несмотря на полное разрушение привычной среды, насекомые не просто уцелели, а приступили к активному строительству новых гнезд, прокладке троп и освоению пожарищ.

Этот феномен стал вызовом работникам заповедника. Ученые инициировали специальное исследование под рабочим названием «Муравьиный постапокалипсис». Сейчас идет активная фаза сбора данных, которая поможет понять механизмы выживания насекомых во время масштабных пожаров и скорость восстановления их популяций на уничтоженных территориях.

Реклама

Напомним, в конце июля в зоне отчуждения ЧАЭС чрезвычайники боролись с локальными пожарами. Распространение огня удалось остановить, а уровень радиации пока не превышает допустимые нормы.

Новости партнеров

Новости партнеров