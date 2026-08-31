- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 738
- Час на прочитання
- 1 хв
Трагічні наслідки атаки у Києві: троє постраждалих перебувають у тяжкому стані
З шести постраждалих від удару РФ по столиці, троє — перебувають устаціонарах міських лікарень в тяжкому стані.
Шестеро людей постраждали від атаки на Київ 31 серпня. Більшість із них — поранені в селі Погреби.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
«Троє постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень у тяжкому стані», — зазначив Кличко.
Нагадаємо, під Києвом, у селі Погреби, спалахнула масштабна пожежа — горять складські приміщення. У соцмережах шириться інформація, що палають продуктові склади компанії АТБ, розташовані на межі міста. Наразі офіційного підтвердження від самої компанії немає.
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: