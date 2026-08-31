Трагічні наслідки атаки у Києві: троє постраждалих перебувають у тяжкому стані

Пожежа у Погребах / © скриншот з відео

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Шестеро людей постраждали від атаки на Київ 31 серпня. Більшість із них — поранені в селі Погреби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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«Троє постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень у тяжкому стані», — зазначив Кличко.

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Нагадаємо, під Києвом, у селі Погреби, спалахнула масштабна пожежа — горять складські приміщення. У соцмережах шириться інформація, що палають продуктові склади компанії АТБ, розташовані на межі міста. Наразі офіційного підтвердження від самої компанії немає.

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