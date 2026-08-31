"Уламок влучив у нього": стали відомі подробиці загибелі Тараса Дідича на Київщині

На Київщині попрощалися з Тарасом Дідичем

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Сьогодні на Київщині попрощалися з очільником Дмитрівської громади Тарасом Дідичем. Посадовець загинув у ніч з 28 на 29 серпня в селі Мила, коли допомагав усувати наслідки чергової атаки росіян.

Подробиці трагічного інциденту розкрив міністр інфраструктури України Микола Калашник, пишуть «Новини.LIVE».

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Загинув від ворожого уламка: подробиці смерті Тараса Дідича

За словами урядовця, Дідич одразу після обстрілу вирушив на місце події власною легковою автівкою. Паралельно туди виїхала місцева команда рятувальників, аби приборкати вогонь.

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Посадовець особисто координував роботу на місці, однак один із осколків влучив у нього та завдав смертельного поранення.

Дмитрівська громада раніше придбала для таких потреб спецавтомобіль із цистерною на 8 кубометрів води за кошти з власного бюджету.

«І саме цією машиною, цією командою планувалася ліквідація. Але наслідки були зовсім іншими. І, на жаль, це забрало його життя», — сказав Калашник.

Попрощатися та провести в останню путь Тараса Дідича прийшли близько сотні людей.

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Загинув очільник Дмитрівської громади Тарас Дідич: подробиці

Нагадаємо, внаслідок детонації під час ворожої атаки по Київській області 29 серпня загинув очільник Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич, який виїхав на місце обстрілу біля Житомирської траси для надання допомоги.

Він очолював громаду з 1994 року та залишався з людьми навіть у період російської окупації. Трагедія сталася на тлі тривалого обстрілу Київщини, яку російські війська атакували безпілотниками кілька діб поспіль.

Унаслідок ударів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, пожежу з вибухами на території складських приміщень у Бучанському районі, а також тимчасове обмеження руху на ділянці траси М-06 Київ — Чоп.

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