Потужні вибухи і детонація під Києвом: що сталося на Житомирській трасі

Пожежа на Житомирській трасі / © скриншот з відео

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У Бучанському районі Київщини після російської атаки спалахнула масштабна пожежа з детонацією. Є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки, а з небезпечної зони евакуювали понад 200 людей. Рух трасою Київ — Чоп обмежили.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про російську атаку, потужні вибухи та детонацію на Житомирській трасі, її наслідки та постраждалих.

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Увечері 28 серпня поблизу Житомирської траси прогриміли потужні вибухи. У Мережі почали з’являтися відео великої вогняної кулі та густого чорного диму, який було видно на значній відстані від місця події.

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Згодом голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що причиною пожежі стала російська атака. У Бучанському районі загорілися складські приміщення, а пожежа супроводжувалася вибухами.

Що сталося у селі Мила

За попередніми даними Офісу генерального прокурора, близько 20:10 28 серпня на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання російського дрона. Його тип наразі встановлюють.

Після цього на території підприємства виникла масштабна пожежа та почалася детонація. Спочатку в поліції Київської області повідомляли ТСН.ua, що через небезпеку до місця вибухів не могли наблизитися навіть правоохоронці та рятувальники.

«Вибух стався в селі Мила — це Бучанський район. Людям туди небезпечно заїжджати — відбувається детонація», — повідомляли в поліції.

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Пізніше на місці атаки розгорнули оперативний штаб. До ліквідації наслідків залучили рятувальників, поліцейських, медиків та інші екстрені служби.

Є загиблі та постраждалі

Спочатку Офіс генпрокурора повідомляв про п’ятьох потерпілих. Згодом Ткаченко заявив уже про шістьох постраждалих, яким надають необхідну медичну допомогу.

Вночі проти 29 серпня очільник Київської ОВА повідомив і про загиблих унаслідок російського удару. Точна кількість жертв на той момент ще не була встановлена.

«Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях.», — зазначив Ткаченко.

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З небезпечної території евакуювали понад 200 людей, серед них є діти.

Вогонь перекинувся на житлові будинки

Масштабна пожежа поширилася з території підприємства на приватний сектор. За даними Офісу генпрокурора, один приватний житловий будинок було знищено, ще сім — пошкоджено. Також пошкоджень зазнали пожежний автомобіль і пансіонат для людей похилого віку.

За повідомленням Ткаченка, рятувальники загасили займання у п’яти приватних будинках та закладі харчування.

Рух Житомирською трасою обмежили

Через пожежу та детонацію рух трасою М-06 Київ — Чоп на ділянці від 15-го до 32-го кілометра перекривали в обох напрямках.

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький також повідомляв про часткове обмеження руху проспектом Берестейським і Великою Кільцевою дорогою у Києві в напрямку Житомира.

«Рух транспортних засобів відновлюється періодично в міру можливості», — зазначав він.

Водіїв закликали враховувати обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.

Слідство перевірить, чому почалася детонація

Як зазначили в Офісі Генерального прокурора, правоохоронці розслідують не лише обставини російської атаки, а й причини, які могли посилити її наслідки.

«Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення», — зазначили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни за ст. 437 КК України та можливого службового недбальства за ст. 367 КК України.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький також прокоментував ситуацію та наголосив, що трагедія у Вишневому не стала належним уроком. Також він закликав правоохоронців до «миттєвої та суворої реакції».

«Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися», — зазначив прем’єр.

Що відомо про детонацію в Вишневому 6 липня

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Вишневому 6 липня загинули вісім людей, ще 29 були поранені, а майже п’ять вулиць були зруйновані.

Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що російські війська влучили в склад боєприпасів, який належав одному з підприємств «Укроборонпрому». Також глава держави повідомив про встановлення посадовців, відповідальних за порушення вимог закону та рішень Ставки.

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