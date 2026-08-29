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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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130
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Літо повертає на фініш: синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області 29 серпня

Останні дні літа порадують киян комфортним теплом до +27, але без хмар упродовж дня не обійдеться.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

На Київщині 29 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер буде південно-східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.

Температура повітря по області вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла, у столиці стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів вище нуля.

За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +26 градусів тепла.

Погода у Києві 29 серпня / © скриншот

Погода у Києві 29 серпня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 29 серпня.

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