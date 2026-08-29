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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Зранку Росія атакує Київ: лунають вибухи

Росіяни всю ніч тероризували Київ, запускаючи безпілотники, але на ранок атака продовжилася знову.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи в Києві.

Вибухи в Києві. / © Associated Press

Зранку 29 серпня у Києві знову сталися потужні вибухи. Російські війська запустили безпілотники.

Що відомо про вранішню атаку на столицю, читайте у ТСН.ua.

Чергову повітряну тривогу в Києві оголосили о 07:29 — менш ніж за пів години після завершення попередньої. ПС ЗСУ попередили про нові групи реактивних БпЛа у напрямку міста. Зокрема, безпілотники фіксували над Теремками, Жулянами, на Солом’янці, Нивках і Святошино. Після 08:00 сталися перші вибухи.

«У Києві працює ППО. Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги», — наголосили у КМВА.

Нова атака на Київ

За даними моніторів, дрони заходять до столиці невеликими групами один за одним. Зазначається, що Київ та область сьогодні знову можуть бути під тривогами більшу частину дня. Наразі фіксують рух нових БпЛА та повідомляють про нові пуски.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія вдарила по житлових будинках у Святошинському районі Києва. Було пошкоджено приватні житлові будинки і адмінбудівлю. Окрім того, зайнялася одна з квартир на 9-му поверсі багатоповерхівки. Щонайменше дві людини отримали травми.

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