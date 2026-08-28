Чи зможе РФ "Бандеролями" створити блокаду Києва та інших міст: в РНБО відповіли

Реактивні дрони та тривоги по-новому: що готують у РНБО

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Російська тактика виснаження цивільного населення постійними повітряними тривогами в Києві та інших регіонах не принесе ворогу бажаного результату. Україна вже перебудовує систему протиповітряної оборони для знешкодження нових реактивних безпілотників та планує переглянути протоколи оголошення тривог.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

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За його словами, у Держдумі РФ не приховують, що розтягнуті в часі атаки мають на меті деморалізувати населення та завдати шкоди українській економіці.

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Водночас, Коваленко запевнив, що повторення сценарію 2022 року. Він нагадав, що коли РФ уперше почала застосовувати «Шахеди», ефективність їхніх атак вдалося звести майже нанівець завдяки створенню мобільних вогневих груп. Схожий процес адаптації відбувається й зараз.

«Зараз до „Шахеда“ додали реактивний двигун. Фактично „Бандероль“, якими ворог атакує, має реактивний двигун. Ці атаки наразі не є масовими. Ворог розтягує атаку на цілий день за рахунок запуску певної кількості одиниць засобу — „Бандеролі“, які отак от летять серіями по 5-10 штук до столиці. Інколи тривога лунає через дві „Бандеролі“. Таким чином вони намагаються морально деморалізувати населення і цивільний сектор, і економіку, зокрема Київщини, в першу чергу як великого економічного кластеру», — пояснив голова ЦПД.

Він запевнив, що ефективність «Бандеролей» буде зведена нанівець так само, як була зведена ефективність «Шахедів» у свій час.

Зміна протоколів життя в умовах війни

Коваленко також наголосив на необхідності адаптації цивільних протоколів до умов тривалої війни, аби мінімізувати збитки для економіки та медичної сфери.

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Зокрема, розглядається можливість оптимізації системи повітряних тривог: якщо поодинокий реактивний дрон летить в одному кінці області, це не повинно повністю паралізувати життєдіяльність усього регіону. Зміни впроваджуватимуть паралельно з нарощуванням ефективності ППО.

У ЦПД підсумували, що нинішній ефект від атак РФ є короткостроковим і ситуація зі збиттям ворожих безпілотників налагодиться найближчим часом.

«Потерпіть трошечки, все налагодиться, вся ефективність збиттів підвищиться», — запевнив Коваленко.

До слова, вчора, 27 серпня, у Києві та області від початку доби пролунало 13 тривог із вибухами, сьогодні, станом на 14:40, — 9.

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Експерти побоюються, що повітряні тривоги у Києві та інших містах можуть тривати тижнями взагалі без відбою.

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