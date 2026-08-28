Скандал із ТЦК у Києві: чоловіка 8 годин тримали в кайданках і катували

8 годин у кайданках у ТЦК Києва: Лубінець повідомив про катування

Реклама

У Києві чоловік поскаржився, що після мобілізації провів 8 годин у кайданках, і стверджує, що працівники ТЦК його катували.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Реклама

«Коли до мене звертаються люди й розповідають про свій досвід спілкування з представниками ТЦК та СП, дедалі частіше виникає одне питання: це точно про мобілізацію? Бо деякі історії вже більше нагадують не заходи оповіщення, а сюжет жорсткого трилера. Силове затримання. Кайданки. Побиття. Заяви про катування. І ось черговий випадок», — зазначив омбудсмен.

Реклама

Лубінець розповів, що до нього звернулася адвокатка чоловіка, який повідомив про ймовірне грубе порушення його прав під час мобілізаційних заходів у Києві. За словами адвокатки, чоловіка зупинили невідомі, силоміць затримали, застосували до нього фізичну силу, проти його волі посадили в автомобіль та доставили до одного з ТЦК столиці.

Далі чоловік стверджує, що близько 8 годин провів у кайданках. Також він повідомив про побиття та катування.

«Якщо ці факти підтвердяться — це не „особливості мобілізації“. Це дії, які мають отримати жорстку правову оцінку», — наголосив омбудсмен.

За його словами, відомості про порушення внесено до ЄРДР, розпочато досудове розслідування. Йдеться про можливе незаконне позбавлення волі та умисне заподіяння тілесних ушкоджень.

Реклама

«Мобілізація — це не індульгенція на насильство. Воєнний стан не скасовує Конституцію. Не скасовує право людини на гідність. І точно не дає нікому права перетворювати виконання службових завдань на свавілля», — підсумував омбудсмен.

Раніше ми писали, що на Харківщині чоловіка з трьома ампутованими пальцями ВЛК визнала придатним до служби в армії.

Новини партнерів

Новини партнерів