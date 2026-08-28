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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Click розширює геймерський формат магазину в Lavina Mall: ігрова зона, турніри та кастомні ПК Новини компаній

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Click розширює геймерський формат магазину в Lavina Mall: ігрова зона, турніри та кастомні ПК

Мережа Click посилює геймерську концепцію магазину в київському ТРЦ Lavina Mall. До торгового простору додаються постійна ігрова зона та щотижневі турніри з Forza Horizon 6.

Вже у серпні відвідувачі зможуть безкоштовно випробувати себе в грі Forza Horizon 6 та проїхати трасу на час. Перший турнір запланований на 29 серпня. Надалі змагання проходитимуть щосуботи. Результати фіксуватимуться на місці, а переможця визначатимуть за найкращим часом проходження траси.

Понад 50 000 товарів і статус офіційного партнера — на чому тримається асортимент

Магазин Click є офіційним партнером брендів Samsung, Asgard, Asus, MSI, Gigabyte, Kingston, Logitech, Toshiba, Goodram, Anker, Ruijie та інших. Такий статус офіційного партнера — один із головних орієнтирів під час вибору майданчика з великим асортиментом ігрових комп’ютерів та комплектуючих: він гарантує доступ до широкого вибору моделей від перевірених виробників в одному місці. Адже вибрати у Click є з чого — онлайн-мережа пропонує понад 50 000 товарів.

«Ми створювали магазин Click у Lavina Mall, як геймерську локацію преміум-рівня — простір для всіх, хто цікавиться технологіями та геймінгом. А геймерська зона стала окремою точкою взаємодії з аудиторією, де можна зануритися в ігровий досвід і краще зрозуміти, яке рішення підходить саме тобі», — розповідає директор мережі Click Вадим Савельєв.

Партнером проєкту виступає бренд Logitech G, який встановив професійний кокпіт для ігрової зони та надає подарунки для учасників турнірів.

Офіційна гарантія — чому це має значення

Офіційний партнерський статус Click з провідними брендами техніки означає, що покупці отримують техніку з гарантованим офіційним сервісом виробника.

Додатковим підтвердженням надійності є експертний підхід до кожної покупки: у магазині можна отримати консультацію фахівців — від підбору окремих комплектуючих до формування повної конфігурації ПК. Експерти допоможуть врахувати потреби, бюджет і сценарій використання та підібрати сумісні компоненти для готової або кастомної збірки.

Ставка на кастом: як Click переосмислюють ігровий ПК

Окрема увага — кастомним комп’ютерам. Це збірки з індивідуальним дизайном, які створюються в одиничних екземплярах. Кожен такий ПК унікальний і демонструє, як можна поєднати потужну начинку та нестандартний зовнішній вигляд. Такий формат зацікавить клієнтів, які хочуть зібрати ПК під власні потреби та не обмежуватися стандартними рішеннями.

Від геймерів до дизайнерів: хто приходить у Click за компютерами

Аудиторія магазину не обмежується геймерами. Click працює з ентузіастами, які самостійно збирають або оновлюють ПК, а також із професійними користувачами, для яких комп’ютер є основним робочим інструментом. Серед них — IT-фахівці, креатори та дизайнери. Окремий сегмент — технологічні ентузіасти, які цікавляться нестандартними конфігураціями та персоналізацією техніки.

Таким чином, Click розвиває магазин у Lavina Mall як простір для різних сценаріїв використання комп’ютерної техніки — від геймінгу та збірок ентузіастів до роботи з графікою, створення контенту та професійних задач.

А для тих, хто хоче не просто тестувати техніку, а й позмагатися, у магазині стартують регулярні турніри. Приходьте показати свій найкращий час, встановити рекорд і позмагатися за подарунки від Logitech G.

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