“Паралізувати Київ”: в РНБО попередили про нову тактику РФ з реактивними дронами

Реактивні дрони / © ТСН

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Російські війська змінили підхід до повітряних атак на Київ та почали застосовувати нову тактику, запускаючи реактивні безпілотники невеликими групами.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко у Telegram.

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За словами Коваленка, ворог не має ресурсів для масованих запусків реактивних БпЛА у великій кількості, тому вдається до точкового тиску.

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Мета ворога

Головне завдання таких хвилеподібних атак дрібними групами — психологічно виснажити мешканців столиці, паралізувати нормальне життя міста та змусити українську ППО постійно витрачати ресурси.

Відповідь України

Як зазначив Коваленко, українське військове командування вже працює над відповідними рішеннями для ефективного нейтралізування цієї загрози.

«Ворог запускає дрібну кількість реактивних БпЛА хвилями з метою паралізувати Київ. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета — виснажувати ППО та населення. Щодо протидії цій тактиці росіян рішення будуть», — підкреслив керівник ЦПД.

Раніше ми писали про те, що Україну від самого ранку масовано атакують реактивні дрони: є загроза для Києва.

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До слова, вчора у Києві та області від початку доби, 27 серпня, пролунало 13 тривог із вибухами, сьогодні, станом на 9 ранку, — 5.

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