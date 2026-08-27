Київ паралізували кілометрові затори: через величезні черги на транспорт люди йдуть пішки (фото, відео)

Транспортний колапс у Києві 27 серпня / © соцмережі

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Київ опинився у транспортному колапсі через постійні повітряні тривоги. На дорогах виникли кілометрові затори. Станції метро та зупинки громадського транспорту переповнені натовпами людей, які намагаються дістатися додому.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Транспортний колапс у Києві — що відомо

Вечірня ситуація на дорогах столиці вкрай складна. Особливо багато автівок зібралося від Бессарабської площі у бік Поштової, де рух транспорту сильно ускладнений. Через перебої в роботі та зупинки наземного транспорту на зупинках утворилися величезні черги.

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Багато людей не можуть дочекатися транспорту і йдуть пішки. Деякі виходять на дорогу і просять водіїв підвезти їх на лівий берег, тримаючи в руках валізи, пакети та рюкзаки. Найважче зараз дістатися з правого берега на лівий через обмеження руху під час тривог та зміни в роботі метро.

Транспортні проблеми у місті виникли через постійні тривоги. За добу в Києві пролунало вже 12 тривог, станом на 21:50 у столиці знову оголошено небезпеку через атаку російських безпілотників.

Транспортний колапс у Києві 27 серпня — фото, відео

© соцмережі

Затори в Києві 27 серпня / © соцмережі

Затори в Києві 27 серпня / © соцмережі

Росія масовано атакує Київ — останні новини

Нагадаємо, увечері 27 серпня Київ знову опинився під ударом російських реактивних безпілотників.

Також Росія від ночі 27 серпня атакує Київ дронами та балістичними ракетами.

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Через денний обстріл Києва 27 серпня уламки впали у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Унаслідок цього пошкоджені вікна в школі, територія дитячого садка та житлові будинки.

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