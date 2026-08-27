Киев парализовали километровые пробки: из-за огромных очередей на транспорт люди идут пешком (фото, видео)

Транспортный коллапс в Киеве 27 августа / © соцмережі

Реклама

Киев оказался в транспортном коллапсе из-за постоянных воздушных тревог. На дорогах возникли километровые пробки. Станции метро и остановки общественного транспорта переполнены толпами людей, пытающихся добраться домой.

Об этом сообщают местные паблики.

Реклама

Транспортный коллапс в Киеве — что известно

Вечерняя ситуация на дорогах столицы очень сложная. Особенно много автомобилей собралось от Бессарабской площади в сторону Почтовой, где движение транспорта сильно затруднено. Из-за перебоев в работе и остановки наземного транспорта на остановках образовались огромные очереди.

Реклама

Многие не могут дождаться транспорта и идут пешком. Некоторые выходят на дорогу и просят водителей подвезти их на левый берег, держа в руках чемоданы, пакеты и рюкзаки. Тяжелее всего сейчас добраться с правого берега на левый из-за ограничения движения во время тревог и изменения в работе метро.

Транспортные проблемы в городе возникли из-за постоянных тревог. За сутки в Киеве прозвучало уже 12 тревог, по состоянию на 21:50 в столице снова объявлена опасность из-за атаки российских беспилотников.

Транспортный коллапс в Киеве 27 августа.

© соцмережі

Затори в Києві 27 серпня / © соцмережі

Затори в Києві 27 серпня / © соцмережі

Россия массированно атакует Киев — последние новости

Напомним, вечером 27 августа Киев снова оказался под ударом российских реактивных беспилотников.

Также Россия с ночи 27 августа атакует Киев дронами и баллистическими ракетами.

Реклама

Из-за дневного обстрела Киева 27 августа обломки упали в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. В результате повреждены окна в школе, территория детского сада и жилые дома.

Новости партнеров

Новости партнеров