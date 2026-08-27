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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киев снова под атакой дронов: первые последствия после взрывов

Продолжение массированной атакты на столицу: вечером 27 августа Киев снова оказался под ударом российских реактивных беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Россияне снова массированно атакуют Киев реактивными дронами

Россияне снова массированно атакуют Киев реактивными дронами

Вечером, 27 августа Киев снова оказался под массированной атакой российских реактивных дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:00

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:00

В КГВА сообщили, что в столице раздаются взрывы, работают силы ПВО.

По информации городских властей, в Подольском районе Киева поврежден 4-этажный жилой дом. Информация о потерпевших уточняется.

Все соответствующие службы направляются на место происшествия.

Напомним, что Россия с ночи 27 августа атакует Киев дронами и баллистическими ракетами.

Так, во время ежедневной атаки россиян на Киев 27 августа зафиксировано падение обломков в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. В результате вражеских действий повреждены школа, территория детсада и жилые дома.

Утром россияне также атаковали Киев реактивными «Шахедами». Под прицелом — центр столицы.

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