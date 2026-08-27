Киев снова под атакой дронов: первые последствия после взрывов

Россияне снова массированно атакуют Киев реактивными дронами

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Вечером, 27 августа Киев снова оказался под массированной атакой российских реактивных дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 19:00

В КГВА сообщили, что в столице раздаются взрывы, работают силы ПВО.

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По информации городских властей, в Подольском районе Киева поврежден 4-этажный жилой дом. Информация о потерпевших уточняется.

Все соответствующие службы направляются на место происшествия.

Напомним, что Россия с ночи 27 августа атакует Киев дронами и баллистическими ракетами.

Так, во время ежедневной атаки россиян на Киев 27 августа зафиксировано падение обломков в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. В результате вражеских действий повреждены школа, территория детсада и жилые дома.

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Утром россияне также атаковали Киев реактивными «Шахедами». Под прицелом — центр столицы.

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