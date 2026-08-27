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Киев снова под атакой дронов: первые последствия после взрывов
Продолжение массированной атакты на столицу: вечером 27 августа Киев снова оказался под ударом российских реактивных беспилотников.
Вечером, 27 августа Киев снова оказался под массированной атакой российских реактивных дронов.
Об этом сообщили Воздушные силы.
В КГВА сообщили, что в столице раздаются взрывы, работают силы ПВО.
По информации городских властей, в Подольском районе Киева поврежден 4-этажный жилой дом. Информация о потерпевших уточняется.
Все соответствующие службы направляются на место происшествия.
Напомним, что Россия с ночи 27 августа атакует Киев дронами и баллистическими ракетами.
Так, во время ежедневной атаки россиян на Киев 27 августа зафиксировано падение обломков в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. В результате вражеских действий повреждены школа, территория детсада и жилые дома.
Утром россияне также атаковали Киев реактивными «Шахедами». Под прицелом — центр столицы.