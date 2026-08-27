Київ знову під атакою дронів: перші наслідки після вибухів

Росіяни знову масовано атакують Київ реактивними дронами

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Увечері, 27 серпня Київ знову опинився під масованою атакою російських реактивних дронів.

Про це повідомили Повітряні сили.

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Карта повітряних тривог станом на 19:00

У КМВА повідомили, що у столиці лунають вибухи, працюють сили ППО.

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За інформацією міської влади, у Подільському районі Києва пошкоджено 4-поверховий житловий будинок. Інформація про потерпілих уточнюється.

Всі відповідні служби прямують на місце події.

Нагадаємо, що Росія від ночі 27 серпня атакує Київ дронами та балістичними ракетами.

Так, під ча денної атаки росіян на Київ 27 серпня зафіксовано падіння уламків у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Внаслідок ворожих дій пошкоджено школу, територію дитсадка та житлові будинки.

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Вранці росіяни також атакували Київ реактивними «Шахедами». Під прицілом — центр столиці.

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