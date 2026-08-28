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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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664
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Літо завершується прохолодою: якою буде погода в Києві 28 серпня

Останні дні серпня у Києві продовжуватимуть тішити стабільною погодою без істотних опадів.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

На Київщині та у місті Києві 28 серпня збережеться хмарна погода з проясненнями та без опадів, а температура повітря вдень сягне +23…+25 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, у Київській області 28 серпня буде хмарно із проясненнями, проте без опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень становитиме від +21 до +26 градусів тепла, у столиці стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +25 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik також повідомляють, що протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура повітря вдень протягом дня коливатиметься від +16 до +23 градусів тепла.

Погода у Києві 28 серпня / © скриншот

Погода у Києві 28 серпня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 28 серпня.

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