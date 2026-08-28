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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Лето заканчивается прохладой: какая погода ожидается в Киеве 28 августа

В последние дни августа в Киеве будет сохраняться стабильная погода без значительных осадков.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Киев / иллюстративное фото

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

В Киевской области и в городе Киеве 28 августа сохранится облачная погода с прояснениями и без осадков, а дневная температура воздуха достигнет +23…+25 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, 28 августа в Киевской области будет облачно с прояснениями, однако осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области днём составит от +21 до +26 градусов тепла, в столице столбики термометров будут показывать от +23 до +25 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik также сообщают, что в течение всего дня в Киеве будет облачно. Осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет колебаться от +16 до +23 градусов тепла.

Погода в Киеве 28 августа

Погода в Киеве 28 августа

Ранее синоптики рассказали, какая погодаожидается в Украине 28 августа.

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