Лето заканчивается прохладой: какая погода ожидается в Киеве 28 августа

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

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В Киевской области и в городе Киеве 28 августа сохранится облачная погода с прояснениями и без осадков, а дневная температура воздуха достигнет +23…+25 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, 28 августа в Киевской области будет облачно с прояснениями, однако осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области днём составит от +21 до +26 градусов тепла, в столице столбики термометров будут показывать от +23 до +25 градусов тепла.

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На метеопортале Sinoptik также сообщают, что в течение всего дня в Киеве будет облачно. Осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет колебаться от +16 до +23 градусов тепла.

Погода в Киеве 28 августа

Ранее синоптики рассказали, какая погодаожидается в Украине 28 августа.

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