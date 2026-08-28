- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 664
- Время на прочтение
- 1 мин
Лето заканчивается прохладой: какая погода ожидается в Киеве 28 августа
В последние дни августа в Киеве будет сохраняться стабильная погода без значительных осадков.
В Киевской области и в городе Киеве 28 августа сохранится облачная погода с прояснениями и без осадков, а дневная температура воздуха достигнет +23…+25 градусов.
По данным Украинского гидрометцентра, 28 августа в Киевской области будет облачно с прояснениями, однако осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области днём составит от +21 до +26 градусов тепла, в столице столбики термометров будут показывать от +23 до +25 градусов тепла.
На метеопортале Sinoptik также сообщают, что в течение всего дня в Киеве будет облачно. Осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет колебаться от +16 до +23 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погодаожидается в Украине 28 августа.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.