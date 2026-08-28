"Парализовать Киев": в СНБО предупредили о новой тактике РФ с реактивными дронами

Реактивные дроны / © ТСН

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Российские войска изменили подход к воздушным атакам на Киев и начали применять новую тактику, запуская реактивные беспилотники небольшими группами.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram.

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По словам Коваленко, у врага нет ресурсов для массированных запусков реактивных БпЛА в большом количестве, поэтому он прибегает к точечному давлению.

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Цель врага

Главная задача таких волнообразных атак мелкими группами — психологически истощить жителей столицы, парализовать нормальную жизнь города и заставить украинскую ПВО постоянно тратить ресурсы.

Ответ Украины

Как отметил Коваленко, украинское военное командование уже работает над соответствующими решениями для эффективной нейтрализации этой угрозы.

«Враг запускает мелкое количество реактивных БПЛА волнами с целью парализовать Киев. На большое количество дронов ресурса у врага нет. Цель — истощать ПВО и население. Что касается противодействия этой тактике россиян, решения будут», — подчеркнул руководитель ЦПД.

Ранее мы писали о том, что Украину с самого утра массированно атакуют реактивные дроны: есть угроза для Киева.

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К слову, вчера в Киеве и области с начала суток, 27 августа, прозвучало 13 тревог со взрывами, сегодня по состоянию на 9 утра — 5.

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