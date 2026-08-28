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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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892
Время на прочтение
1 мин

Массированный обстрел Киевщины: есть погибший и раненые - детали

Кроме складов, под ударом оказались частные и многоквартирные дома, предприятия и гражданские автомобили.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

Сегодня, 28 августа, российская армия массированно атаковала Киевскую область. В нескольких районах есть пострадавшие и травмированные.

Об этом сообщил глава Киевской военной государственной администрации Тимур Ткаченко.

В результате утренней атаки в Бучанском районе погиб один человек. Кроме того, один человек получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу.

В Фастовском районе женщина получила порезы руки.

Как сообщалось, сегодня ударила по сортировочным составам «Новой почты» в Белогородской громаде Киевской области. В компании уточнили, что дрон уничтожил сортировочное депо. Сотрудники живы.

В частности, в Бучанском районе произошли пожары на нескольких локациях. В результате ударов беспилотников возникли пожары складских зданий и автомобилей.

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