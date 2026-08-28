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Массированный обстрел Киевщины: есть погибший и раненые - детали
Кроме складов, под ударом оказались частные и многоквартирные дома, предприятия и гражданские автомобили.
Сегодня, 28 августа, российская армия массированно атаковала Киевскую область. В нескольких районах есть пострадавшие и травмированные.
Об этом сообщил глава Киевской военной государственной администрации Тимур Ткаченко.
В результате утренней атаки в Бучанском районе погиб один человек. Кроме того, один человек получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу.
В Фастовском районе женщина получила порезы руки.
Как сообщалось, сегодня ударила по сортировочным составам «Новой почты» в Белогородской громаде Киевской области. В компании уточнили, что дрон уничтожил сортировочное депо. Сотрудники живы.
В частности, в Бучанском районе произошли пожары на нескольких локациях. В результате ударов беспилотников возникли пожары складских зданий и автомобилей.