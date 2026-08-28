РФ знищила склад із тисячами книжок на Київщині: які наслідки удару (фото)

Знищений склад з українськими книжками на Київщині / © Facebook-сторінка Readeat

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Російський удар 28 серпня знищив склад у Бучанському районі Київської області, де зберігалися книжки Readeat, Book.ua та інших українських видавців. Минулося без постраждалих, але згоріли тисячі книжок.

Про це повідомив власник Readeat Дмитро Феліксов та стало відомо з заяви книгарні-кав’ярні Readeat.

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«Поки відомо, що шахед влучив прямо в склад, де були книги Readeat Book.ua та низки видавців. Відправки замовлень сьогодні не буде», — написав Феліксов.

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Як повідомили у Readeat, внаслідок російської атаки було знищено склад компанії у Святопетрівському. Саме звідти щодня відправляли тисячі книжок читачам до різних регіонів України.

«Саме звідси до вас їхали ваші книжкомрії. Кожна коробка була чиїмось очікуванням, подарунком, давно омріяною книжкою. І нам дуже боляче усвідомлювати, що цього місця більше немає», — йдеться в заяві Readeat.

У компанії зазначили, що наразі тимчасово призупинять відправлення замовлень з Інтернет-магазину. Спочатку там мають оцінити наслідки атаки та визначити, яким чином можна відновити роботу. Водночас офлайн-книгарні Readeat продовжують працювати.

Згодом Феліксов оприлюднив ще один допис, у якому назвав російську атаку «прямим влучанням в українську книгу». Він зазначив, що на знищеному складі зберігалися видання багатьох українських видавництв. Феліксов наголосив, Росія систематично намагається знищити українське книговидання та книгорозповсюдження.

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«Маю надію, що держава знайде можливість підтримати галузь. Державні закупівлі книг. Субсидії. Пільгові кредити. Податкові канікули. Цільові державні та європейські гранти», — йдеться в заяві.

Він додав, що галузі зараз необхідні не лише слова підтримки, а й конкретні механізми допомоги. Йдеться про інструменти, які дали б змогу видавцям, друкарням, книгарням і дистриб’юторам відновлювати роботу після подібних атак.

За словами Феліксова, вже створено оперативний штаб, який координує роботу з видавцями та власниками складів. Також триває перебудова ланцюгів постачання, пошук нових складських рішень і механізмів справедливої компенсації за втрачене майно.

Водночас він підкреслив, що найважливішим є те, що люди залишилися неушкодженими.

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Дмитро Феліксов на тлі знищеного складу / © Facebook-сторінка Дмитра Феліксова

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські окупанти влаштувала масовану атаку на Київську область. Внаслідок обстрілу загинула одна людина у Бучанському районі, де також був поранений чоловік та виникли пожежі на складах через удари безпілотників. У Фастівському районі жінка отримала порізи руки. Крім того, російський дрон знищив сортувальне депо «Нової пошти» у Білогородській громаді, співробітники живі.

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