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Масований обстріл Київщини: є загиблий і поранені — деталі
Окрім складів, під ударом опинилися приватні та багатоквартирні будинки, підприємства і цивільні автомобілі.
Сьогодні, 28 серпня, російська армія масовано атакувала Київську область. У кількох районах є потерпілі і травмовані.
Про це повідомив очільник Київської військової державної адміністрації Тимур Ткаченко.
Внаслідок вранішньої атаки у Бучанському районі загинула одна людина. Окрім того, один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Його шпиталізували до місцевої лікарні.
У Фастівському районі жінка отримала порізи руки.
Як повідомлялося, сьогодні РФ вдарила по сортувальних складах «Нової пошти» у Білогородській громаді Київської області. У компанії уточнили, що дрон знищив сортувальне депо. Співробітники живі.
Зокрема, у Бучанському районі виникли пожежі на кількох локаціях. Внаслідок ударів безпілотників виникли пожежі складських будівель та автомобілів.