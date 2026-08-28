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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
892
Час на прочитання
1 хв

Масований обстріл Київщини: є загиблий і поранені — деталі

Окрім складів, під ударом опинилися приватні та багатоквартирні будинки, підприємства і цивільні автомобілі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Сьогодні, 28 серпня, російська армія масовано атакувала Київську область. У кількох районах є потерпілі і травмовані.

Про це повідомив очільник Київської військової державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Внаслідок вранішньої атаки у Бучанському районі загинула одна людина. Окрім того, один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Його шпиталізували до місцевої лікарні.

У Фастівському районі жінка отримала порізи руки.

Як повідомлялося, сьогодні РФ вдарила по сортувальних складах «Нової пошти» у Білогородській громаді Київської області. У компанії уточнили, що дрон знищив сортувальне депо. Співробітники живі.

Зокрема, у Бучанському районі виникли пожежі на кількох локаціях. Внаслідок ударів безпілотників виникли пожежі складських будівель та автомобілів.

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