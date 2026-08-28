Вибухи. / © Associated Press

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Сьогодні, 28 серпня, російська армія масовано атакувала Київську область. У кількох районах є потерпілі і травмовані.

Про це повідомив очільник Київської військової державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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Внаслідок вранішньої атаки у Бучанському районі загинула одна людина. Окрім того, один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Його шпиталізували до місцевої лікарні.

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У Фастівському районі жінка отримала порізи руки.

Як повідомлялося, сьогодні РФ вдарила по сортувальних складах «Нової пошти» у Білогородській громаді Київської області. У компанії уточнили, що дрон знищив сортувальне депо. Співробітники живі.

Зокрема, у Бучанському районі виникли пожежі на кількох локаціях. Внаслідок ударів безпілотників виникли пожежі складських будівель та автомобілів.

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