РФ уничтожила склад с тысячами книг на Киевщине: какие последствия удара (фото, обновлено)

Уничтожен склад с украинскими книгами в Киевской области

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Российский удар 28 августа уничтожил склад в Бучанском районе Киевской области, где хранились книги Readeat, Book.ua, Vivat и других украинских издателей. Обошлось без пострадавших, но сгорели тысячи книг.

Об этом сообщил владелец Readeat Дмитрий Феликсов, стало известно из заявления книжного магазина-кафе Readeat и написала CEO и совладелица издательства Vivat Юлия Орлова.

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«Пока известно, что шахед попал прямо в склад, где были книги Readeat Book.ua и ряда издателей. Отправки заказов сегодня не будет», — написал Феликсов.

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Как сообщили в Readeat, в результате российской атаки был уничтожен склад компании в Святопетровском. Именно оттуда каждый день отправляли тысячи книг читателям в разные регионы Украины.

«Именно отсюда к вам ехали ваши книгомечты. Каждая коробка была чьим-то ожиданием, подарком, давно вожделенной книгой. И нам очень больно отдавать себе отчет, что этого места больше нет», — говорится в заявлении Readeat.

В компании отметили, что сейчас временно приостановят отправку заказов из Интернет-магазина. Сначала там должны оценить последствия атаки и определить, как можно возобновить работу. В то же время, офлайн-книжные магазины Readeat продолжают работать.

Впоследствии Феликсов обнародовал еще одно сообщение, в котором назвал российскую атаку «прямым попаданием в украинскую книгу». Он отметил, что на уничтоженном складе хранились издания многих украинских издательств. Феликсов подчеркнул, что Россия систематически пытается уничтожить украинское книгоиздание и книгораспространение.

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«Надеюсь, что государство найдет возможность поддержать отрасль. Государственные закупки книг. Субсидии. Льготные кредиты. Налоговые каникулы. Целевые государственные и европейские гранты», — говорится в заявлении.

Он добавил, что отрасли сейчас необходимы не только слова поддержки, но и конкретные механизмы помощи. Речь идет об инструментах, которые позволили бы издателям, типографиям, книжным магазинам и дистрибьюторам возобновлять работу после подобных атак.

По словам Феликсова, уже создан оперативный штаб, координирующий работу с издателями и владельцами складов. Также идет перестройка цепей снабжения, поиск новых складских решений и механизмов справедливой компенсации за утраченное имущество.

В то же время он подчеркнул, что важнейшим является то, что люди остались невредимыми.

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Дмитрий Феликсов на фоне уничтоженного склада

На складе, сгоревшем в результате атаки, были также книги издательства Vivat.

«В этой лотерее, куда прилетит этой ночью, мы проиграли. Поэтому сегодня склад в Киеве, где хранились и книги Vivat, сгорел«, — написала Орлова.

По ее словам, Vivat заранее работал над релокацией книг, чтобы они хранились в разных местах. Часть продукции издательству удалось вовремя перевезти во Львов, а также пополнить магазинами.

«Но в Киеве было много книжных новинок и книг украинских авторов, ведь мы готовились к фестивалю Книжная страна. Теперь наше участие тоже под вопросом. Потери пока считаем, потому что это фактически сгоревшие книги на трех складах: наш и партнеров», — добавила совладелица Vivat.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты устроили массированную атаку на Киевскую область. В результате обстрела погиб один человек в Бучанском районе, где также был ранен мужчина и возникли пожары на складах из-за ударов беспилотников. В Фастовском районе женщина получила порезы руки. Кроме того, российский дрон уничтожил сортировочное депо «Новой почты» в Белогородской громаде, сотрудники живы.

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