Скандал с ТЦК в Киеве: мужчину 8 часов держали в наручниках и пытали

8 часов в наручниках в ТЦК Киева: Лубинец сообщил о пытках

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В Киеве мужчина пожаловался, что после мобилизации провел 8 часов в наручниках, и утверждает, что работники ТЦК его пытали.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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«Когда ко мне обращаются люди и рассказывают о своем опыте общения с представителями ТЦК и СП, все чаще возникает вопрос: это точно о мобилизации? Ибо некоторые истории уже больше напоминают не меры оповещения, а сюжет жесткого триллера. Силовое задержание. Наручники. Избиение. Заявления о пытках. И вот очередной случай», — отметил омбудсмен.

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Лубинец рассказал, что к нему обратилась адвокат мужчины, который сообщил о вероятном грубом нарушении его прав во время мобилизационных мероприятий в Киеве. По словам адвоката, мужчину остановили неизвестные, силой задержали, применили к нему физическую силу, против его воли посадили в автомобиль и доставили в один из ТЦК столицы.

Далее мужчина утверждает, что около 8 часов провел в наручниках. Также он сообщил об избиениях и пытках.

«Если эти факты подтвердятся — это не „особенности мобилизации“. Это действия, которые должны получить жесткую правовую оценку», — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, сведения о нарушении внесены в ЕРДР, начато досудебное расследование. Речь идет о возможном незаконном лишении свободы и умышленном причинении телесных повреждений.

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«Мобилизация — это не индульгенция на насилие. Военное положение не отменяет Конституцию. Не упраздняет право человека на достоинство. И точно не дает никому права превращать выполнение служебных задач в произвол», — подытожил омбудсмен.

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчину с тремя ампутированными пальцами ВЛК сочла годным к службе в армии.

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