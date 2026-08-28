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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Сможет ли РФ "Бандеролями" создать блокаду Киева и других городов: в СНБО ответили

В РФ надеются деморализовать население и ударить по экономике растянутыми атаками реактивных дронов.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Реактивные дроны и тревоги по-новому: готовятся в СНБО

Реактивные дроны и тревоги по-новому: готовящие в СНБО

Российская тактика истощения гражданского населения постоянными воздушными тревогами в Киеве и в других регионах не принесет врагу желаемого результата. Украина уже перестраивает систему противовоздушной обороны для обезвреживания новых беспилотников и планирует пересмотреть протоколы объявления тревог.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, в Госдуме РФ не скрывают, что растянутые во времени атаки преследуют цель деморализовать население и нанести вред украинской экономике.

В то же время Коваленко заверил, что повторение сценария 2022 года. Он напомнил, что когда РФ впервые начала применять «Шахеды», эффективность их атак удалось свести почти к нулю благодаря созданию мобильных огневых групп. Похожий процесс адаптации происходит и сейчас.

«Сейчас в „Шахед“ добавили реактивный двигатель. Фактически „Бандероль“, которыми враг атакует, имеет реактивный двигатель. Эти атаки пока не массовые. Враг растягивает атаку на целый день за счет запуска определенного количества единиц средства — „Бандероли“, которые летят сериями по 5-10 штук в столицу. Иногда тревога раздается через две „Бандероли“. Таким образом, они пытаются морально деморализовать население и гражданский сектор, и экономику, в частности Киевщины, в первую очередь как крупного экономического кластера», — пояснил глава ЦПД.

Он заверил, что эффективность «Бандеролей» будет сведена на нет так же, как была сведена эффективность «Шахедов» в свое время.

Смена протоколов жизни в условиях войны

Коваленко также отметил необходимость адаптации гражданских протоколов к условиям длительной войны, чтобы минимизировать убытки для экономики и медицинской сферы.

В частности, рассматривается возможность оптимизации системы воздушных тревог: если один реактивный дрон летит в одном конце области, это не должно полностью парализовать жизнедеятельность всего региона. Изменения будут внедряться параллельно с наращиванием эффективности ПВО.

В ЦПД подытожили, что нынешний эффект от атак РФ является краткосрочным и ситуация с уничтожением вражеских беспилотников наладится в ближайшее время.

«Потерпите немного, все наладится, вся эффективность ущерба повысится», — заверил Коваленко.

К слову, вчера, 27 августа, в Киеве и области с начала суток прозвучало 13 тревог со взрывами, сегодня по состоянию на 14:40 — 9.

Эксперты опасаются, что воздушные тревоги в Киеве и других городах могут продолжаться неделями без отбоя.

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