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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
1 хв

Третя ніч терору поспіль: Росія надсилає реактивні дрони на Київ один за одним

Ворог обрав тактику виснаження, постійно атакуючи малими групами столицю.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог продовжує терор Києва

Ворог продовжує терор Києва / © t.me/SJTF_Odesa

У Києві зранку 29 серпня пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це інформують місцеві жителі.

У Повітряних силах повідомили, що ворог атакував столицю реактивними ударними безпілотниками.

За інформацією військових ворог протягом ночі надсилає на Київ та околиці по кілька БпЛА, щоб тримати місто у постійній напрузі.

Інформація про наслідки атаки наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Бучанському районі Київської області тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Ми раніше інформували, що повітряні тривоги у Києві та інших містах можуть тривати тижнями взагалі без відбою.

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