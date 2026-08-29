- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
Третя ніч терору поспіль: Росія надсилає реактивні дрони на Київ один за одним
Ворог обрав тактику виснаження, постійно атакуючи малими групами столицю.
У Києві зранку 29 серпня пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це інформують місцеві жителі.
У Повітряних силах повідомили, що ворог атакував столицю реактивними ударними безпілотниками.
За інформацією військових ворог протягом ночі надсилає на Київ та околиці по кілька БпЛА, щоб тримати місто у постійній напрузі.
Інформація про наслідки атаки наразі уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у Бучанському районі Київської області тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.
Ми раніше інформували, що повітряні тривоги у Києві та інших містах можуть тривати тижнями взагалі без відбою.