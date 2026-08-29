Третя ніч терору поспіль: Росія надсилає реактивні дрони на Київ один за одним

Ворог продовжує терор Києва / © t.me/SJTF_Odesa

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У Києві зранку 29 серпня пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це інформують місцеві жителі.

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У Повітряних силах повідомили, що ворог атакував столицю реактивними ударними безпілотниками.

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За інформацією військових ворог протягом ночі надсилає на Київ та околиці по кілька БпЛА, щоб тримати місто у постійній напрузі.

Інформація про наслідки атаки наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Бучанському районі Київської області тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Ми раніше інформували, що повітряні тривоги у Києві та інших містах можуть тривати тижнями взагалі без відбою.

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