Лівий берег Києва частково залишився без світла: що відомо

Відключення світла / © Associated Press

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Пізно ввечері, 28 серпня, на лівому березі Києва, зокрема на Дарниці та Лівобережному масиві, частково зникло світло. Офіційні служби повідомляють про аварійні ремонтні роботи, проте місцеві жителі кажуть про ймовірну пожежу на трансформаторі.

Про це повідомляють очевидці для ТСН.

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З джерел ТСН відомо, що електроенергія зникла 28 серпня близько 22:00. За офіційними даними систем оповіщення, наразі діє аварійне відключення світла. Офіційною причиною відсутності електроенергії вказані аварійні ремонтні роботи.

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За словами очевидців, у районі спалахнула пожежа — ймовірно, загорівся трансформатор, що й спричинило аварію. Енергетики вже усувають наслідки аварії. За попередніми даними, повернути світло в оселі планують до 02:00 ночі 29 серпня. У місті працюють генератори.

Нагадаємо, Київ та область другу добу перебувають під масованим ударом дронів і балістики. Палають склади мереж, у Вишневому згоріли авто та є загиблий.

Увечері на Київщині, поблизу Житомирської траси, пролунав потужний вибух і спалахнула велика пожежа.

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