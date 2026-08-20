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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1228
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2 хв

"Онікси", "Циркони", "Іскандери" і не тільки: РФ запустила по Україні цілий арсенал балістики — що вдалося збити

Росія вночі 20 серпня здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, зосередивши основний удар на Київщині. Сили ППО знешкодили 186 повітряних цілей, однак зафіксовано влучання на 28 локаціях.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Атака на Київщину 20 серпня

Атака на Київщину 20 серпня / © ДСНС

У ніч проти 20 серпня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, спрямувавши основний удар на Київщину. Повітряний напад тривав від 18:00 19 серпня.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Атака на Київщину 20 серпня: збито 186 цілей ворога

Загалом сили ППО — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи — змогли збити або подавити 186 повітряних цілей ворога у північних, південних, східних та центральних областях.

Росіяни атакували Київщину балістикою — ракетами «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та С-400 із Курської, Ростовської та Брянської областей РФ.

З повітряного простору Вологодської, Курської й Бєлгородської областей загарбники випустили 36 крилатих та авіаційних ракет Х-101, «Іскандер-К» і Х-59, з акваторії Новоросійська — 8 крилатих ракет «Калібр», а також застосували 2 баражувальні боєприпаси «Бандероль».

Паралельно РФ запустила 168 ударних дронів типу Shahed, майже половина з яких була реактивними, а також дрони «Гербера» та імітатори «Пародія». Запуски дронів фіксували з Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Силам ППО станом на 09:30 вдалося знешкодити:

  • 31 крилату ракету Х-101/«Іскандер-К»/Х-59;

  • 8 крилатих ракет «Калібр»;

  • 2 баражувальні боєприпаси «Бандероль»;

  • 145 ворожих БпЛА типів Shahed, «Гербера» та інших моделей.

Унаслідок обстрілу зафіксовано влучання на 28 локаціях, ще у 2 місцях упали уламки збитих цілей.

Небезпека триває, оскільки в повітрі досі перебувають кілька російських безпілотників. Залишайтеся в укриттях.

Атака на Київ та область 20 серпня: головне

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої нічної атаки росіян 20 серпня із застосуванням балістичних і крилатих ракет та безпілотників загинули щонайменше 12 людей, ще 33 — постраждали. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Лунали численні вибухи. У Києві та на Київщині спалахнули пожежі.

У Соломʼянському районі сталося руйнування та загоряння верхніх поверхів 9-поверхового житлового будинку, а також вибито вікна у чотирьох сусідніх будівлях. Окрім цього, уламки спричинили пожежу на останніх поверхах 4-поверхової будівлі, пошкоджено школу, гаражі та приміщення дитячої лікарні, де повибивало вікна й горіли автівки.

У Дарницькому та Святошинському районах зафіксовано пошкодження й руйнування нежитлової забудови та складських приміщень. Наразі всі пожежі ліквідовано, а на місцях подій триває усунення наслідків ворожого удару.

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