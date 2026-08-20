Атака на Київщину 20 серпня / © ДСНС

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У ніч проти 20 серпня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, спрямувавши основний удар на Київщину. Повітряний напад тривав від 18:00 19 серпня.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Атака на Київщину 20 серпня: збито 186 цілей ворога

Загалом сили ППО — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи — змогли збити або подавити 186 повітряних цілей ворога у північних, південних, східних та центральних областях.

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Росіяни атакували Київщину балістикою — ракетами «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та С-400 із Курської, Ростовської та Брянської областей РФ.

З повітряного простору Вологодської, Курської й Бєлгородської областей загарбники випустили 36 крилатих та авіаційних ракет Х-101, «Іскандер-К» і Х-59, з акваторії Новоросійська — 8 крилатих ракет «Калібр», а також застосували 2 баражувальні боєприпаси «Бандероль».

Паралельно РФ запустила 168 ударних дронів типу Shahed, майже половина з яких була реактивними, а також дрони «Гербера» та імітатори «Пародія». Запуски дронів фіксували з Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Силам ППО станом на 09:30 вдалося знешкодити:

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31 крилату ракету Х-101/«Іскандер-К»/Х-59;

8 крилатих ракет «Калібр»;

2 баражувальні боєприпаси «Бандероль»;

145 ворожих БпЛА типів Shahed, «Гербера» та інших моделей.

Унаслідок обстрілу зафіксовано влучання на 28 локаціях, ще у 2 місцях упали уламки збитих цілей.

Небезпека триває, оскільки в повітрі досі перебувають кілька російських безпілотників. Залишайтеся в укриттях.

Атака на Київ та область 20 серпня: головне

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої нічної атаки росіян 20 серпня із застосуванням балістичних і крилатих ракет та безпілотників загинули щонайменше 12 людей, ще 33 — постраждали. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Лунали численні вибухи. У Києві та на Київщині спалахнули пожежі.

У Соломʼянському районі сталося руйнування та загоряння верхніх поверхів 9-поверхового житлового будинку, а також вибито вікна у чотирьох сусідніх будівлях. Окрім цього, уламки спричинили пожежу на останніх поверхах 4-поверхової будівлі, пошкоджено школу, гаражі та приміщення дитячої лікарні, де повибивало вікна й горіли автівки.

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У Дарницькому та Святошинському районах зафіксовано пошкодження й руйнування нежитлової забудови та складських приміщень. Наразі всі пожежі ліквідовано, а на місцях подій триває усунення наслідків ворожого удару.

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