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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві метро змінило маршрути через тривогу: як зараз курсують поїзди

Під час тривалої повітряної тривоги у столичному метрополітені змінили рух поїздів на «червоній» та «зеленій» гілках.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Метро

Метро / © УНІАН

У київському метрополітені змінили графік і маршрути курсування поїздів на «червоній» та «зеленій» гілках. Все через тривалу повітряну тривогу у столиці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

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За даними відомства, рух поїздів «червоною» лінією зараз здійснюється у двох сегментах: у напрямку центру міста — від станції «Академмістечко» до станції «Театральна». А у напрямку виїзду з міста — від станції «Арсенальна» до станції «Академмістечко».

Також зміни торкнулися і «зеленої» гілки метрополітену. На цій лінії поїзди курсують між станціями «Сирець» — «Звіринецька» та «Осокорки» — «Червоний хутір».

У КМДА нагадали, що станом на 18:50 28 серпня повітряна тривога в місті триває, та закликали мешканців і гостей столиці залишатися в укриттях.

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Нагадаємо, у різних районах Києва 28 серпня, зокрема в центрі, було чути звуки вибухів через роботу протиповітряної оборони по російських ударних безпілотниках.

Раніше ми писали, 27 серпня Київ опинився у транспортному колапсі через постійні повітряні тривоги. На дорогах виникли кілометрові затори. Станції метро та зупинки громадського транспорту були переповнені натовпами людей.

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