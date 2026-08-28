В Киеве метро изменило маршруты из-за тревоги: как сейчас курсируют поезда

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В киевском метрополитене изменили график и маршруты курсирования поездов на красной и зеленой ветвях. Все из-за продолжительной воздушной тревоги в столице.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

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В Киеве изменили движение двух ветвей метро — что известно

По данным ведомства, движение поездов по «красной» линии сейчас осуществляется в двух сегментах: в направлении центра города — от станции «Академгородок» до станции «Театральная». А в направлении выезда из города — от станции «Арсенальная» до станции «Академгородок».

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Также изменения коснулись и «зеленой» ветки метрополитена. На этой линии поезда курсируют между станциями «Сырец» — «Зверинецкая» и «Осокорки» — «Красный хутор».

В КГГА напомнили, что по состоянию на 18.50 28 августа воздушная тревога в городе продолжается, и призвали жителей и гостей столицы оставаться в укрытиях.

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Напомним, В разных районах Киева 28 августа, в том числе в центре, были слышны звуки взрывов из-за работы противовоздушной обороны по российским ударным беспилотникам.

Ранее мы писали, 27 августа Киев оказался в транспортном коллапсе из-за постоянных воздушных тревог. На дорогах возникли километровые пробки. Станции метро и остановки общественного транспорта были переполнены толпами людей.

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