В Киеве раздались взрывы: что известно об атаке РФ

Взрывы / © tsn.ua

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В разных районах Киева 28 августа, в том числе в центре, слышны звуки взрывов из-за работы противовоздушной обороны по российским ударным беспилотникам.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Взрывы в Киеве — что известно

По его словам, силы ПВО работают по враждебным БПЛА в столице. Звуки взрывов являются результатом боевой работы противовоздушной обороны по целям.

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Власти призывают жителей немедленно направляться к укрытиям и оставаться там до отбоя тревоги. Киев подвергается атакам уже второй день подряд. Только в течение 27 августа в столице раздавалось 13 воздушных тревог.

По состоянию на 18:30 28 августа это уже 10 воздушная тревога за сегодня.

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Напомним, 27 августа Киев оказался в транспортном коллапсе из-за постоянных воздушных тревог. На дорогах возникли километровые пробки. Станции метро и остановки общественного транспорта были переполнены толпами людей.

Из-за дневного обстрела Киева 27 августа обломки упали в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. В результате повреждены окна в школе, территория детского сада и жилые дома.

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К слову, в пятницу, 28 августа, из-за атак и воздушных тревог в Украине поезда снова курсируют с существенными задержками. Масштабно сместился график движения пассажирских поездов как внутренних, так и международных рейсов.

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