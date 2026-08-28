У Києві пролунали вибухи: що відомо про атаку РФ

Вибухи / © tsn.ua

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У різних районах Києва 28 серпня, зокрема в центрі, чути звуки вибухів через роботу протиповітряної оборони по російських ударних безпілотниках.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Вибухи в Києві — що відомо

За його словами, сили ППО працюють по ворожих БпЛА в столиці. Звуки вибухів є результатом бойової роботи протиповітряної оборони по цілях.

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Влада закликає мешканців негайно прямувати до укриттів і залишатися там до відбою тривоги. Київ зазнає атак вже другий день поспіль. Лише впродовж 27 серпня у столиці лунало 13 повітряних тривог.

Станом на 18:30 28 серпня це вже 10-та повітряна тривога за сьогодні.

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Нагадаємо, 27 серпня Київ опинився у транспортному колапсі через постійні повітряні тривоги. На дорогах виникли кілометрові затори. Станції метро та зупинки громадського транспорту були переповнені натовпами людей.

Через денний обстріл Києва 27 серпня уламки впали у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Унаслідок цього пошкоджені вікна в школі, територія дитячого садка та житлові будинки.

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До слова, у п’ятницю, 28 серпня, через атаки і повітряні тривоги в Україні потяги знову курсують із суттєвими затримками. Масштабно змістився графік руху пасажирських поїздів як внутрішніх, так і міжнародних рейсів.

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