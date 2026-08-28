РФ атакує Київщину другу добу поспіль: що відомо про наслідки і постраждалих

Удар по Київщині

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Російські війська другу добу поспіль масовано атакують Київську область. Унаслідок атаки є поранені.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Внаслідок останньої атаки поранено людину у Бориспільському районі. Чоловік отримав осколкове поранення та був доставлений до місцевої лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

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«Ворожа атака триває. Під ударом — склади, приватні будинки та інші цивільні об’єкти», — зазначив Ткаченко.

Він закликав жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.

Раніше Ткаченко розповідав, що на Київщині ранкова атака ворога забрала життя людини і ще двоє людей були поранені.

Нагадаємо, уже другу добу Київ та околиці тероризують ворожі дрони. Від опівночі в місті лунало вже 11 тривог, а напередодні за добу — цілих 13.

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Експерти побоюються, що повітряні тривоги у Києві та інших містах можуть тривати тижнями взагалі без відбою.

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