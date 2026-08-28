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РФ атакует Киевщину вторые сутки подряд: что известно о последствиях и пострадавших
Вторые сутки подряд Россия массированно атакует Киевщину, целясь в жилые дома и склады.
Российские войска вторые сутки подряд массированно атакуют Киевскую область. В результате атаки ранены.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
В результате последней атаки ранен человек в Бориспольском районе. Мужчина получил осколочное ранение и был доставлен в местную больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.
«Вражеская атака продолжается. Под ударом склады, частные дома и другие гражданские объекты», — отметил Ткаченко.
Он призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.
Ранее Ткаченко рассказывал, что на Киевщине утренняя атака врага унесла жизни человека и еще два человека были ранены.
Напомним, уже вторые сутки Киев и окрестности терроризируют вражеские дроны. С полуночи в городе звучало уже 11 тревог, а накануне за сутки целых 13.
Эксперты опасаются, что воздушные тревоги в Киеве и других городах могут продолжаться неделями без отбоя.
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