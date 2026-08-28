РФ атакует Киевщину вторые сутки подряд: что известно о последствиях и пострадавших

Удар по Киевщине

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Российские войска вторые сутки подряд массированно атакуют Киевскую область. В результате атаки ранены.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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В результате последней атаки ранен человек в Бориспольском районе. Мужчина получил осколочное ранение и был доставлен в местную больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

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«Вражеская атака продолжается. Под ударом склады, частные дома и другие гражданские объекты», — отметил Ткаченко.

Он призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

Ранее Ткаченко рассказывал, что на Киевщине утренняя атака врага унесла жизни человека и еще два человека были ранены.

Напомним, уже вторые сутки Киев и окрестности терроризируют вражеские дроны. С полуночи в городе звучало уже 11 тревог, а накануне за сутки целых 13.

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Эксперты опасаются, что воздушные тревоги в Киеве и других городах могут продолжаться неделями без отбоя.

Также мы писали, сможет ли РФ «Бандеролями» создать блокаду Киева и других городов.

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