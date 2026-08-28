Біля Києва стався потужний вибух: на Житомирській трасі спалахнуло масштабне полум’я (доповнено)

Під Києвом сильна пожежа / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Увечері поблизу Житомирської траси на території Київської області пролунав надзвичайно сильний вибух, який миттєво переріс у масштабну пожежу. За попередніми непідтвердженими даними, причиною раптового займання могло стати влучання ворожого ударного безпілотника, однак жодних офіційних заяв від представників влади наразі не надходило.

Про вибух і пожежу повідомляють очевидці в соціальних мережах.

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Свідчення очевидців

На опублікованих у соціальних мережах відеозаписах та фотографіях можна побачити моторошні наслідки цього потужного інциденту. Очевидці, які проїжджали повз місце події автомобільною дорогою, зафіксували на камери своїх смартфонів велетенську вогняну кулю, що раптово спалахнула на тлі темного вечірнього неба.

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Після яскравого спалаху над місцем ймовірного влучання піднявся гігантський стовп густого чорного диму, який своєю формою нагадує масивний гриб. Масштаби пожежі виявилися настільки значними, що вогняну заграву та сильне задимлення зараз добре видно не лише мешканцям прилеглих населених пунктів, а й жителям самої столиці.

Відсутність офіційної інформації

Наразі інформація щодо точних причин вибуху, масштабів можливих руйнувань та кількості постраждалих залишається вкрай обмеженою. Місцеві жителі в коментарях припускають падіння уламків збитого дрона-камікадзе або ж пряме влучання ворожого апарата в інфраструктурний об’єкт неподалік траси.

Правоохоронні органи та рятувальні служби наразі не коментують ситуацію, зосередившись на оперативній ліквідації наслідків надзвичайної події. Фахівці наполегливо закликають громадян зберігати спокій, не піддаватися паніці та обов’язково дочекатися офіційних повідомлень від Київської обласної військової адміністрації.

Також варто нагадати, що в умовах воєнного стану суворо заборонено публікувати в інтернеті точні координати прильотів або фіксувати роботу систем протиповітряної оборони. Будь-які передчасні висновки чи поширення неперевірених чуток можуть серйозно зашкодити національній безпеці та зіграти на руку російським окупантам.

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Рух перекрито

Для гарантування безпеки громадян на ділянці траси М-06 «Київ — Чоп» з 15-го по 32-й кілометр наразі повністю перекрито рух усіх транспортних засобів в обох напрямках. Водіїв просять врахувати цю інформацію та скористатися альтернативними маршрутами об’їзду:



▪️https://maps.app.goo.gl/eG5yqHAnYN55zLin9?g_st=ic



▪️https://maps.app.goo.gl/EKtaoJEqD3Ubhwn86?g_st=ic

Коментар поліції

Наразі детальних подробиць щодо вибуху немає. Відомо, що вибух стався поблизу Житомирської траси, недалеко від виїзду з Києва.

Як зазначили ТСН.ua у поліції Київської області на місце, де стався вибух поки не допускають ні поліцію, ні рятувальників, оскільки там відбувається детонація.

«Вибух стався в селі Мила — це Бучанський район. Людям туди небезпечно заїжджати — відбувається детонація», — розповіли у поліції Київської області.

Наразі невідомо, що сталося — чи це був приліт, чи збиття ворожої цілі. Всі обставини будуть з’ясовувати, коли це буде можливо з питань безпеки.

Заява Київської ОВА

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що причиною масштабної пожежі та детонації у Бучанському районі стала чергова ворожа атака. Вогонь охопив складські приміщення, куди оперативно прибули рятувальники для ліквідації наслідків.

«Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення, пожежа супроводжується вибухами. Прошу жителів району не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок екстрених служб», — наголосив посадовець.

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Офіційна інформація щодо наявності постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків удару наразі уточнюється фахівцями.

Нагадаємо, Київ та область другу добу перебувають під масованим ударом дронів і балістики. Палають склади мереж, у Вишневому згоріли авто та є загиблий.

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