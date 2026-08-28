Возле Киева произошел мощный взрыв: на Житомирской трассе вспыхнуло масштабное пламя (дополнено)

Под Киевом сильный пожар | / © Associated Press

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Вечером вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался сильнейший взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар. По предварительным неподтвержденным данным, причиной внезапного возгорания могло стать попадание вражеского ударного беспилотника, однако никаких официальных заявлений от представителей власти пока не поступало.

О взрыве и пожаре сообщают очевидцы в социальных сетях.

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Свидетельства очевидцев

На опубликованных в социальных сетях видеозаписях и фотографиях можно увидеть жуткие последствия этого мощного инцидента. Очевидцы, проезжавшие мимо происшествия по автомобильной дороге, зафиксировали на камеры своих смартфонов огромный огненный шар, внезапно вспыхнувший на фоне темного вечернего неба.

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После яркой вспышки над местом вероятного попадания поднялся гигантский столб густого черного дыма, своей формой напоминающий массивный гриб. Масштабы пожара оказались настолько значительными, что огненное зарево и сильное задымление сейчас хорошо видны не только жителям близлежащих населенных пунктов, но и жителям самой столицы.

Отсутствие официальной информации

Пока информация о точных причинах взрыва, масштабах возможных разрушений и количестве пострадавших остается крайне ограниченной. Местные жители в комментариях предполагают падение обломков сбитого дрона-камикадзе или же прямое попадание вражеского аппарата в инфраструктурный объект неподалеку от трассы.

Правоохранительные органы и спасательные службы не комментируют ситуацию, сосредоточившись на оперативной ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Специалисты настойчиво призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и обязательно дождаться официальных сообщений Киевской областной военной администрации.

Также следует напомнить, что в условиях военного положения строго запрещено публиковать в интернете точные координаты прилетов или фиксировать работу систем противовоздушной обороны. Любые преждевременные выводы или распространение непроверенных слухов могут серьезно нанести ущерб национальной безопасности и сыграть на руку российским оккупантам.

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Движение перекрыто

Для обеспечения безопасности граждан на участке трассы М-06 «Киев — Чоп» с 15-го по 32-й километр полностью перекрыто движение всех транспортных средств в обоих направлениях. Водителей просят учесть эту информацию и воспользоваться альтернативными маршрутами объезда:



▪️ https://maps.app.goo.gl/eG5yqHAnYN55zLin9?g_st=ic



▪️https://maps.app.goo.gl/EKtaoJEqD3Ubhwn86?g_st=ic

Комментарий полиции

В настоящее время подробных подробностей о взрыве нет. Известно, что взрыв произошел у Житомирской трассы, недалеко от выезда из Киева.

Как отметили ТСН.ua в полиции Киевской области на место, где произошел взрыв, пока не допускают ни полицию, ни спасателей, поскольку там происходит детонация.

«Взрыв произошел в селе Мила – это Бучанский район. Людям туда опасно заезжать – происходит детонация», – рассказали в полиции Киевской области.

Пока неизвестно, что произошло — это был прилет или сбивание враждебной цели. Все обстоятельства будут выяснять, когда это будет возможно по безопасности.

Заявление Киевской ОВА

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил , что причиной масштабного пожара и детонации в Бучанском районе стала очередная вражеская атака. Огонь охватил складские помещения, куда оперативно прибыли спасатели для ликвидации последствий.

«В результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения, пожар сопровождается взрывами. Прошу жителей района не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям экстренных служб», — подчеркнул чиновник.

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Официальная информация о наличии пострадавших, масштабах разрушений и других последствий удара уточняется специалистами.

Напомним, Киев и область вторые сутки находятся под массированным ударом дронов и баллистики. Пылают склады сетей, в Вишневом сгорели авто и есть погибший.

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