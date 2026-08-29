Детонація біля траси Київ-Чоп поблизу столиці: що відомо про постраждалих і руйнування

Вибухи та пожежа на трасі Київ-Чоп

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У Бучанському районі Київщини на трасі Київ-Чоп, де внаслідок ворожого удару виникла масштабна пожежа з подальшою детонацією, вже відомо про перших постраждалих і руйнування.

Про це передає Офіс генерального прокурора.

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Чому сталася детонація

За попередніми даними, 28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання дрона, тип якого встановлюється.

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Офіс генпрокурора, як і прем’єр Корецький, також прямо не вказує, що йдеться про склад боєприпасів.

Що відомо про поранених і наслідки вибухів

Після влучання на території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація.

За даними Офісу генпрокуора, станом на 23:09 відомо про пʼятьох потерпілих.

Крім того, знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

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Що кажуть в Офісі генпрокурора про винних в інциденті

У генпрокуратурі запевнили, що слідство встановлюватиме не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки.

Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни за ст. 437 ККУ та можливого службового недбальства ст. 367 КК України.

Нагадаємо, сьогодні ввечері поблизу Житомирської траси на території Київської області пролунав надзвичайно сильний вибух, який миттєво переріс у масштабну пожежу.

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Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами.

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