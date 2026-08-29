Детонация у трассы Киев-Чоп вблизи столицы: что известно о пострадавших и разрушениях

Взрывы и пожар на трассе Киев-Чоп

Реклама

В Бучанском районе Киевщины на трассе Киев-Чоп, где в результате вражеского удара возник масштабный пожар с последующей детонацией, уже известно о первых пострадавших и разрушениях.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Реклама

Почему произошла детонация

По предварительным данным, 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание дрона, тип которого устанавливается.

Реклама

Офис генпрокурора, как и премьер Корецкий, также прямо не указывает, что речь идет о складе боеприпасов.

Что известно о раненых и последствиях взрывов

После попадания на территорию предприятия возник масштабный пожар и началась детонация.

По данным Офиса генпрокуора, по состоянию на 23:09 известно о пяти пострадавших.

Кроме того, уничтожен частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Также повреждены пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

Реклама

Что говорят в Офисе генпрокурора о виновных в инциденте

В генпрокуратуре заверили, что следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли бы существенно усилить ее последствия.

В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения.

Начато досудебное расследование по фактам ведения агрессивной войны по ст. 437 УКУ и возможной служебной халатности ст. 367 УК Украины.

Напомним, сегодня вечером вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался чрезвычайно сильный взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар.

Реклама

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами.

Новости партнеров

Новости партнеров