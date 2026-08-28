«Трагедія у Вишневому не стала уроком»: прем’єр вимагає суворого покарання за детонацію після прильоту на Київщині

Вибухи та пожежа на трасі Київ-Чоп

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький прокоментував надзвичайну подію у Бучанському районі Київщини на трасі Київ-Чоп, де внаслідок ворожого удару виникла масштабна пожежа з подальшою детонацією.

Про це прем’єр написав у соцмережах.

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«Були доповіді міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Трасу Київ–Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби — їх евакуації», — каже Корецький.

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Він запевнив, що буди залучені всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки.

«Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися», — наголосив очільник уряду.

Корецький закликав правоохоронців до «миттєвої та суворої реакції».

Зауважимо, що Корецький прямо не вказав, що вибухають склади боєприпасів, але згадка про детонацію і аналогія з Вишневим навтовхує на цю думку.

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Нагадаємо, сьогодні ввечері поблизу Житомирської траси на території Київської області пролунав надзвичайно сильний вибух, який миттєво переріс у масштабну пожежу.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами.

Також у звʼязку із обстановкою на трасі Київ-Чоп (М-06) частково обмежується рух усіх транспортних засобів Проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою у Києві в напрямку Житомира.

До чого тут Вишневе

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтвердив, що під час російської атаки 6 липня у Вишневому під Києвом ворог влучив у склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». За його словами, вже встановлено посадовців, які порушили закон і рішення Ставки.

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Внаслідок удару у Вишневому загинуло 8 людей і 29 зазнали поранень. У Вишневому удар знищив майже 5 вулиць.

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