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- Київ
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Вогонь охопив приватний сектор: у КОВА розповіли про наслідки пожежі на Житомирській трасі
Через ворожий удар виникла масштабна пожежа, яка поширилася на приватні будинки.
У Бучанському районі Київської області тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа. Вогонь перекинувся, зокрема, на приватний житловий сектор.
Наразі рятувальникам уже вдалося загасити пожежі у п’яти будинках та закладі харчування.
Крім того, з місця події евакуювали 165 людей.
«На жаль, постраждали 6 осіб. Вся необхідна медична допомога надається», — повідомив Ткаченко.
На місці продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби.
Очільник Київської ОВА також закликав мешканців області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.
Раніше повідомлялося, що увечері 28 серпня поблизу Житомирської траси на території Київської області пролунав надзвичайно сильний вибух, який миттєво переріс у масштабну пожежу.
Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Сергій Корецький прокоментував надзвичайну подію у Бучанському районі Київщини на трасі Київ-Чоп, де внаслідок ворожого удару виникла масштабна пожежа з подальшою детонацією.