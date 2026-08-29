Вогонь охопив приватний сектор: у КОВА розповіли про наслідки пожежі на Житомирській трасі

Трасу Київ-Чоп тимчасово перекрили / © Національна поліція України

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У Бучанському районі Київської області тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа. Вогонь перекинувся, зокрема, на приватний житловий сектор.

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Наразі рятувальникам уже вдалося загасити пожежі у п’яти будинках та закладі харчування.

Крім того, з місця події евакуювали 165 людей.

«На жаль, постраждали 6 осіб. Вся необхідна медична допомога надається», — повідомив Ткаченко.

На місці продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби.

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Очільник Київської ОВА також закликав мешканців області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Раніше повідомлялося, що увечері 28 серпня поблизу Житомирської траси на території Київської області пролунав надзвичайно сильний вибух, який миттєво переріс у масштабну пожежу.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Сергій Корецький прокоментував надзвичайну подію у Бучанському районі Київщини на трасі Київ-Чоп, де внаслідок ворожого удару виникла масштабна пожежа з подальшою детонацією.

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