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- Киев
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Огонь охватил частный сектор: в КОВА рассказали о последствиях пожара на Житомирской трассе
Из-за вражеского удара возник масштабный пожар, распространившийся на частные дома.
В Бучанском районе Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар. Огонь опрокинулся, в частности, на частный жилищный сектор.
В настоящее время спасателям уже удалось потушить пожары в пяти домах и заведении питания.
Кроме того, с места происшествия были эвакуированы 165 человек.
«К сожалению, пострадали 6 человек. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил Ткаченко.
На месте продолжают работать спасатели, медики, стражи порядка и другие экстренные службы.
Глава Киевской ОВА также призвал жителей области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и во время опасности находиться в укрытиях.
Ранее сообщалось, что вечером 28 августа вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался чрезвычайно сильный взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар.
Мы ранее информировали, что премьер-министр Сергей Корецкий прокомментировал чрезвычайное происшествие в Бучанском районе Киевщины на трассе Киев-Чоп, где в результате вражеского удара возник масштабный пожар с последующей детонацией.