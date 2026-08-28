«Трагедия в Вишневом не стала уроком»: премьер требует строгого наказания за детонацию по прилету в Киевскую область

Взрывы и пожар на трассе Киев-Чоп

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Премьер-министр Сергей Корецкий прокомментировал чрезвычайное происшествие в Бучанском районе Киевщины на трассе Киев-Чоп, где в результате вражеского удара возник масштабный пожар с последующей детонацией.

Об этом премьер написал в соцсетях.

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«Были доклады министра внутренних дел и руководителя ГСЧС по вражескому удару в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Трасса Киев-Чоп временно перекрыта. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и экстренные службы. Принимаются неотложные меры по защите и спасению людей, при необходимости их эвакуации», — говорит Корецкий.

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Он заверил, что привлечены все необходимые силы и средства для ликвидации последствий атаки.

«Но, к сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключения, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись», — подчеркнул глава правительства.

Корецкий призвал правоохранителей к «мгновенной и суровой реакции».

Заметим, что Корецкий прямо не указал, что взрываются склады боеприпасов, но упоминание о детонации и аналогии с Вишневым наводит на это мнение.

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Напомним, сегодня вечером вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался чрезвычайно сильный взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами.

Также в связи с обстановкой на трассе Киев-Чоп (М-06) частично ограничивается движение всех транспортных средств по Проспекту Берестейскому и Большой Окружной дороге в Киеве в направлении Житомира.

Причем здесь Вишневое

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил, что во время российской атаки 6 июля в Вишневом под Киевом враг попал в склад боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома». По его словам, уже установлены должностные лица, нарушившие закон и есть решение Ставки.

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В результате удара в Вишневом погибли 8 человек и 29 получили ранения. В Вишневом удар уничтожил около 5 улиц.

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