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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Левый берег Киева частично остался без света: что известно

На левом берегу Киева внезапно частично пропал свет. Очевидцы сообщили о пожаре.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света / © Associated Press

Поздним вечером, 28 августа, на левом берегу Киева, в частности на Дарнице и Левобережном массиве, частично исчез свет. Официальные службы сообщают об аварийных ремонтных работах, однако местные жители говорят о предполагаемом пожаре на трансформаторе.

Об этом сообщают очевидцы для ТСН.

Из источников ТСН известно, что электроэнергия исчезла 28 августа около 22:00. По официальным данным систем оповещения, действует аварийное отключение света. Официальной причиной отсутствия электроэнергии указаны аварийные ремонтные работы.

По словам очевидцев, в районе вспыхнул пожар — вероятно, загорелся трансформатор, что и привело к аварии. Энергетики уже устраняют последствия аварии. По предварительным данным, вернуть свет в доме планируют к 02:00 ночи 29 августа. В городе работают генераторы.

Напомним, Киев и область вторые сутки находятся под массированным ударом дронов и баллистики. Пылают склады сетей, в Вишневом сгорели авто и есть погибший.

Вечером в Киевской области, близ Житомирской трассы, раздался мощный взрыв и вспыхнул большой пожар.

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