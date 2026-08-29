Росія вдарила по житлових будинках у Києві: усе про наслідки і потерпілих, фото (оновлено)

Атака на Київ. / © ДСНС

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Вночі проти суботи, 29 серпня, армія РФ вдарила по Києву. У Святошинському районі пошкоджено будинки, зайнялася одна з квартир. Є травмовані.

Що відомо про удар по столиці, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Остання повітряна тривога у Києві тривала понад три години — від 03:45 до 07:08. Протягом цього часу військові неодноразово попереджали про загрозу реактивних БпЛА.

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Атака на Київ — наслідки

У пресслужбі Київської міської військової адміністрації повідомили, що окупанти вдарили по Святошинському районі, де пошкоджено приватні житлові будинки.

Водночас у ДСНС додали, що в цьому районі столиці атака спричинила пожежу у дев’ятиповерхівці. Зайнялася одна з квартир на 9-му поверсі житлового будинку.

«Вогнеборці оперативно її ліквідували, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири. Також зруйновані перекриття між помешканням та покрівлею», — наголосили рятувальники.

Окрім того, через атаку пошкоджено житлові будинки і адмінбудівлю на території приватного сектору.

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Пізніше мер Києва Віталій Кличко додав, що з’явилася інформація про потерпілих місцевих мешканців.

«Двоє постраждалих у Святошинському районі, де був пошкоджений приватний будинок. Медики надали допомогу на місці», — наголосив міський голова.

Фото наслідків

Наслідки атаки на Святошинський район Києва. / © ДСНС

Російська атака спричинила пожежу у дев’ятиповерхівці. / © ДСНС

Російська атака спричинила пожежу у дев’ятиповерхівці. / © ДСНС

Російська атака спричинила пожежу у дев’ятиповерхівці. / © ДСНС

Російська атака спричинила пожежу у дев’ятиповерхівці. / © ДСНС

Нагадаємо, третю ніч терору поспіль армія РФ запускає реактивні дрони по Києву. За інформацією військових, ворог протягом ночі надсилає на столицю і її околиці по кілька БпЛА, щоб тримати місто у постійній напрузі.







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