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Росія вдарила по житлових будинках у Києві: усе про наслідки і потерпілих, фото (оновлено)
Російська атака безпілотників понівечила багатоповерхівку у столиці.
Вночі проти суботи, 29 серпня, армія РФ вдарила по Києву. У Святошинському районі пошкоджено будинки, зайнялася одна з квартир. Є травмовані.
Що відомо про удар по столиці, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Остання повітряна тривога у Києві тривала понад три години — від 03:45 до 07:08. Протягом цього часу військові неодноразово попереджали про загрозу реактивних БпЛА.
Атака на Київ — наслідки
У пресслужбі Київської міської військової адміністрації повідомили, що окупанти вдарили по Святошинському районі, де пошкоджено приватні житлові будинки.
Водночас у ДСНС додали, що в цьому районі столиці атака спричинила пожежу у дев’ятиповерхівці. Зайнялася одна з квартир на 9-му поверсі житлового будинку.
«Вогнеборці оперативно її ліквідували, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири. Також зруйновані перекриття між помешканням та покрівлею», — наголосили рятувальники.
Окрім того, через атаку пошкоджено житлові будинки і адмінбудівлю на території приватного сектору.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко додав, що з’явилася інформація про потерпілих місцевих мешканців.
«Двоє постраждалих у Святошинському районі, де був пошкоджений приватний будинок. Медики надали допомогу на місці», — наголосив міський голова.
Фото наслідків
Нагадаємо, третю ніч терору поспіль армія РФ запускає реактивні дрони по Києву. За інформацією військових, ворог протягом ночі надсилає на столицю і її околиці по кілька БпЛА, щоб тримати місто у постійній напрузі.