Россия ударила по жилым домам в Киеве: все о последствиях и пострадавших, фото (обновлено)

Атака на Киев.

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Ночью на субботу, 29 августа, армия РФ ударила по Киеву. В Святошинском районе повреждены дома, загорелась одна из квартир. Есть травмированные.

Что известно об ударе по столице читайте в материале ТСН.ua.

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Последняя воздушная тревога в Киеве длилась более трех часов — с 03:45 до 07:08. За это время военные неоднократно предупреждали об угрозе реактивных БПЛА.

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Атака на Киев — что известно

В пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили, что кафиры ударили по Святошинскому району, где повреждены частные жилые дома.

В то же время в ГСЧС добавили, что в этом районе столицы атака вызвала пожар в девятиэтажке. Загорелась одна из квартир на 9-м этаже жилого дома.

«Пожарные оперативно ее ликвидировали, не допустив распространения огня на соседние квартиры. Также разрушены перекрытия между квартирой и кровлей», — подчеркнули спасатели.

Кроме того, из-за атаки повреждены жилые дома и админздание на территории частного сектора.

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Позже мэр Киева Виталий Кличко добавил, что появилась информация о пострадавших местных жителях.

«Двое пострадавших в Святошинском районе, где был поврежден частный дом. Медики оказали помощь на месте», — подчеркнул городской голова.

Фото последствий

Последствия атаки в Святошинский район Киева.

Российская атака вызвала пожар в девятиэтажке.

Российская атака вызвала пожар в девятиэтажке.

Российская атака вызвала пожар в девятиэтажке.

Российская атака вызвала пожар в девятиэтажке.

Напомним, третью ночь террора подряд армия РФ запускает реактивные дроны по Киеву. По информации военных, враг в течение ночи посылает на столицу и ее окрестности по несколько БпЛА, чтобы держать город в постоянном напряжении.







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