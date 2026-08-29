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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Лето подходит к концу: синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве и области 29 августа

Последние дни лета порадуют киевлян комфортной температурой до +27, но без облаков в течение дня не обойдётся.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Киев / иллюстративное фото

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

В Киевской области 29 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Ветер будет юго-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла, в столице столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов выше нуля.

По данным метеопортала Sinoptik, в Киеве ясная погода вечером может смениться облачной. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +26 градусов тепла.

Погода в Киеве 29 августа

Погода в Киеве 29 августа

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 29 августа.

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