Лето подходит к концу: синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве и области 29 августа

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

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В Киевской области 29 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Ветер будет юго-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

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Температура воздуха в регионе днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла, в столице столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов выше нуля.

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По данным метеопортала Sinoptik, в Киеве ясная погода вечером может смениться облачной. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +26 градусов тепла.

Погода в Киеве 29 августа

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 29 августа.

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